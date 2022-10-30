شواغر وظيفية متعددة في صندوق الاستثمارات العامة.. قدم من هنا

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظائف إدارية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك لمختلف المؤهلات، وللجنسين “ذكـــورًا وإناثًا”، وفقاً للتفاصيل االتالية:

المسميات و المتطلبات الوظيفية

اخصائي تنمية المواهب

يفضل الحصول على درجة علمية في إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي وعلم النفس، أو ماجستير إدارة الأعمال، وخبرة في تصميم وإدارة برامج المواهب، والقيادة، فضلُا عن مهارات كتابية ولفظية ممتازة بالإضافة إلى مهارات إدارة وتخطيط أصحاب المصلحة.

ويجب أن يكون لدى المتقدم اهتمام قوي بالتفاصيل، وسجل حافل من تولي المسؤولية الكاملة، والمساءلة أثناء تحقيق النتائج.

مدير منتج CRM (IT)

يبج أن يمكتلك الخبرة التقنية في التطوير هي إضافة كبيرة في تقنيات Microsoft ، وذلك خبرة 4 سنوات، فضلًا عن خبرة عملية في حلول إدارة علاقات العملاء، وفهم جيد في إدارة المنتجات ومنهجية رشيقة.

أخصائي مهني شؤون اللجان

يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، القانون”، أو ما يعادلها، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.

أخصائي مهني إدارة التوجيه

يبج أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال” أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.

نبذة عن الصندوق

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

طريقة التقديم

لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي “يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة، وللدخول إلى رابط التقديم اضغط هنا.

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Source almnatiq

