إيلون ماسك يخطط لقرار ضد موظفي «تويتر»

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المناطق_د ب أ

كشف موقع «أكسيوس» عن قرار مفاجئ يخطط له الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ضد موظفي شركة «تويتر».

وأوضح «أكسيوس»، نقلاً عن أشخاص لم يحددهم، أن ماسك يخطط الآن لخفض ما يصل إلى 30% من الموظفين في بعض الإدارات بشركة «تويتر»، بدءاً من نهاية هذا الأسبوع.

ونقل عن أحد المصادر أنه من المتوقع أن يتعرض مديرو الهندسة ومديرو الإنتاج للتخفيض الشديد.

وذكر أن قسم التسويق يبدو أنه يستوعب طاقة موظفين أكثر من المطلوب إلى حد ما ويمكن استهدافه أيضاً، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسريح في نهاية هذا الأسبوع.



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Source almnatiq

