إيقاف شركتين من أكبر شركات الموارد والاستقدام البشرية في المملكة

︎

.

المناطق_الرياض

أصدرَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بإيقاف نشاط شركتين من أكبر شركات الموارد والاستقدام البشرية؛ وذلك لمخالفتهما أنظمة ولوائح الامتثال بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في المتابعة والرقابة المستمرة على قطاع الاستقدام؛ للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عنها، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، حيث إنَّ منصةَ مُساند التابعة لها مستمرة في مواصلة عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

ونوّهت الوزارة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19911)، أو عبر تطبيقها المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

