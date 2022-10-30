بعد حصد ذهبية رفع الأثقال.. حسن آل رضي يتحدث عن التحدى الأصعب (فيديو)

︎

.



علق الرباع لاعب نادي الخويلدية حسن آل رضي، على تتويجه بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 102 كجم، بدورة الألعاب السعودية 2022، قائلا: “كانت من أقوى المنافسات التى لعبتها”.

وحصد آل رضي الميدالية الذهبية في رفع الأثقال متفوقا على نظيره لاعب نادي الطرف علي الخزعل الذي اكتفى بالميدالية الفضية، ولاعب الترجي حسين المهر صاحب الميدالية البرونزية.

وأوضح حسن فى تصريحات لقناة “ssc”: “إن منافسي علي الخزعل قريب منى في المستوى وهذا ما صعّب اللقاء علي”، مضيفًا: “سعيد بالتتويج بالميدالية الذهبية، وأقدم الشكر لكل من دعمنى بداية من الوالدة والوالد وكل الأهل، والمسئولين فى النادي”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

