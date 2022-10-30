في ودية الكروت الحمراء.. الأخضر يتعادل أمام هندوراس

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تعادل المنتخب السعودي أمام نظيره الهندوراسي بدون أهداف في المباراة الودية التي جرت بينهما، الأحد، ضمن معسكر المنتخب المقام حاليًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لكأس العالم “قطر 2022”.

ولعب المنتخب الهندوراسي منقوصًا منذ نهاية الشوط الأول بعد طرد لاعبه إيفان لوبيز، فيما تم طرد لاعبين آخرين من المنتخب ذاته قبل نهاية اللقاء بلحظات وتحديدًا عند الدقيقة 90+8.

وكان “الأخضر” استهل ودياته في معسكر أبوظبي بالفوز على مقدونيا الشمالية بهدف نظيف، قبل التعادل أمام ألبانيا 1-1.

ورفض المدير الفني لـ “الأخضر”، الفرنسي إيرفي رينارد إذاعة المباراة كما منع وسائل الإعلام من متابعة اللقاء الودي لفرض مزيد من السرية على استعدادات المنتخب للمونديال، وذلك على غرار ما قام به في مباراتي مقدونيا الشمالية وألبانيا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي في معسكر أبوظبي وديتين أخرتين أمام آيسلندا وبنما، على أن يختتم ودياته بمواجهة كرواتيا في الرياض يوم 16 نوفمبر المقبل.



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Source akhbaar24

