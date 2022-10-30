بفرمان مفاجئ من الاتحاد.. حمدالله يعود إلى فريقه القديم

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حصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على إذن من إدارة النادي للعودة إلى مدينة آسفي المغربية لقضاء الإجازة مع أسرته ورفاقه.

وذكرت صحيفة le360، أن رحلة حمدالله إلى مسقط رأسه لن تشمل زيارة الأقارب والأصدقاء فحسب، بل سيخوض اللاعبون أيضًا دورات تدريبية يومية مع الفريق الأولمبي السابق أوليمبيك آسفي بقيادة المدرب المصري طارق مصطفى.

ووافقت إدارة الاتحاد على طلب المغربي بالتدرب مع أولمبيك آسفي في ظروف استثنائية من أجل تحقيق الاستعداد البدني المطلوب خلال فترة التوقف المقبلة، حيث تتوقف المسابقات المحلية في السعوية بسبب مونديال قطر 2022.

ومن المقرر، أن يبدأ حمدالله التدريبات مع أولمبيك آسفي غدا “الاثنين” فيما يستعد الفريق لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي الجمعة المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الـ 6 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، من سبع مباريات.

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Source almnatiq

