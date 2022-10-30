“المرئي والمسموع” لـ”أخبار24″: خدمة “موثوق” متاحة للمستفيدين داخل وخارج المملكة

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قال ممثل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في معرض ملتقى الإبداع الإعلاني، فراس الخيال، إن الهيئة تشارك في ملتقى الإبداع الإعلاني بخدمة “موثوق” لتسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعرض خدمات الهيئة للزوار والجهات الإعلانية.

وأوضح الخيال لـ”أخبار 24“، أن خدمة “موثوق” متاحة للمستفيدين داخل وخارج المملكة، وذلك بهدف تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، والحد من الإعلانات المضللة، وبناء الثقة بين المعلن والمستهلك، وحماية وحفظ الحقوق.

وأضاف أن الهيئة تهدف من مشاركتها لتوعية الأفراد وأصحاب المنتجات والمشاريع بضرورة الحصول على ترخيص وذلك بعد الانتهاء من الفترة التصحيحية، والبدء بتطبيق العقوبات كما جرى في الأسبوعين الماضيين.

من جانبه بيًن المدير التنفيذي للاستراتيجية والتخطيط في ‪الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ‬⁩ خالد اليوسف، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، أن الهيئة تعمل على تعزيز قطاع الدعاية والإعلان ليكون شريكا للنمو، لما يشهده القطاع من تطور كبير، كما نعمل على تحفيز ريادة الأعمال في القطاع لتقديم محتوى الاقتصاد الإبداعي.

يشار إلى أن ⁧‫ملتقى الإبداع الإعلاني -الحدث الإبداعي الأول في المملكة- انطلق اليوم (الأحد) برعاية الهيئة العامة للإعلام ⁧‫المرئي والمسموع‬ بالتعاون مع غرفة الرياض، ويستمر لمدة 3 أيام.



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Source akhbaar24

