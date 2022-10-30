تويتر.. العصفور الأزرق سيغادر وول ستريت إلى غير رجعة

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بدأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الخطوات العملية لتحويل شركة تويتر إلى مساهمة خاصة، وإخراجها من بورصة نيويورك إلى غير رجعة.

ولم يكتفِ ماسك بجعل شركة تويتر، خاصة، كجزء من استحواذه على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي البالغة 44 مليار دولار، بل إنه بدأ بإزالة أسهم الشركة وإخراجها من أيدي المساهمين العامين.

يعتبر تحويل شركة تويتر إلى خاصة، ميزة إيلون ماسك في عديد النواحي، إذ لا يتعين على الشركات المملوكة للقطاع الخاص تقديم إفصاحات عامة ربع سنوية حول أدائها.

كما أنها تخضع لتدقيق تنظيمي أقل ويمكن أن تخضع لرقابة أكثر إحكاما من قبل المالك؛ وهذا يعني أن ماسك يمكنه الاستفادة من تويتر – بما في ذلك تعديل قواعد محتوى المنصة وأمورها المالية وأولوياتها- دون الحاجة إلى مراعاة مخاوف الجمهور المستثمر.

وكجزء من شراء تويتر، يقوم ماسك منذ نهاية الأسبوع الماضي بدمج شركة الوسائط الاجتماعية مع X Holdings، وهي كيان مؤسسي أنشأه في ولاية ديلاوير للتعامل مع الصفقة.

وتقوم شركة X بشراء جميع أسهم تويتر للتحكم بالشركة بشكل شبه كامل، مع الإبقاء على بعض المساهمين الكبار، مثل الشركة القابضة على سبيل المثال، المملوكة لرجل الأعمال الوليد بن طلال.

ماذا يحدث لأسهم تويتر؟

سيتم حذف تويتر من بورصة نيويورك ولن يتم تداول أسهمها في الأسواق العامة اعتبارًا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقا لإيداع الأوراق المالية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق مساهمو تويتر على بيع الشركة للملياردير الأمريكي، ووافقوا على بيع أسهمهم له مقابل 54.20 دولارا للسهم؛ إذ تمكن المستثمرون من المطالبة بالقيمة النقدية لأسهمهم من مجلس الإدارة السابق.

مع إتمام الصفقة، يتم حل مجلس إدارة Twitter ولن يعود أعضاؤه التسعة يترأسون عمليات الشركة؛ ومن المرجح أن يقوم السيد ماسك بتعيين مجلس إدارة جديد يتكون من الأصدقاء والمستثمرين الذين ساعدوا في تمويل عملية الاستحواذ.

وسيكون مجلس الإدارة الجديد مسؤولاً عن رسم مسار تويتر كشركة خاصة.

قال إريك تالي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا لصحيفة نيويورك تايمز: “سيظل القانون يتطلب وجود مجلس إدارة، ومن المحتمل أن يشمل ذلك إيلون ماسك وبعض المستثمرين الآخرين في الأسهم في الشركة.. أتوقع أن السيد ماسك سيديرها كدكتاتورية صديقة إلى حد ما”.

وبدأ ماسك بالفعل في تنظيف شركة تويتر من بعض المدراء غير المرغوب فيهم، حيث تم فصل العديد من كبار المديرين التنفيذيين في تويتر يوم الخميس.

من بين المديرين التنفيذيين الذين تم فصلهم من العمل باراغ أغراوال، الرئيس التنفيذي لتويتر، الذي اشتبك علانية وسرية مع ماسك. عندما اشتكى ماسك هذا العام من وجود مشكلة غير مرغوب فيها على تويتر، قام Agrawal بالتغريد لدحض مزاعمه.

في نقطة أخرى، أرسل أغراوال رسالة نصية إلى ماسك، لإخبار الملياردير أن انتقاداته تضر بتويتر، وفقا لإحدى الدعاوى القضائية.. وأجاب ماسك: “هذا مضيعة للوقت”.

ومن بين المديرين التنفيذيين الآخرين الذين تم فصلهم من العمل نيد سيغال، كبير المسؤولين الماليين في تويتر وفيجايا جادي، كبير المسؤولين التنفيذيين للشؤون القانونية والسياسات؛ وشون إدجيت المستشار العام.

وبموجب اتفاقية الاستحواذ، من المحتمل أن يتلقى أغراوال تعويضا قيمته حوالي 60 مليون دولار، وسيتلقى سيغال 46 مليون دولار، بينما ستتلقى غادي حوالي 20 مليون دولار. ولم يتضح ما إذا كان ماسك يعتزم سداد المدفوعات.

ولدى تويتر حوالي 7500 موظف؛ كان بعضهم متوترا منذ شهور بشأن بيع الشركة للسيد ماسك؛ قد يواجه الكثيرون تسريحا من العمل أو تغيير وظائفهم عندما يتولى مالكهم الجديد المسؤولية.

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Source almnatiq

