تطوير 3 مداخل بحاضرة الدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ مشروع تطوير ثلاثة مداخل رئيسة وحيوية لمدن حاضرة الدمام، باستخدام موارد جمالية ذات استدامة، بهدف تحسين المشهد الحضري ورفع نسبة المسطحات الخضراء إلى 80 % في مداخل المدن، وتجسيد صورة بصرية جمالية لزائري المنطقة. وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن مشروع تطوير مداخل مدن حاضرة الدمام سيتم تنفيذه في ثلاثة مواقع رئيسة بمساحات خضراء تصل إلى 900 ألف متر مربع، وتتمثل هذه المداخل في طريق الظهران الجبيل (كوبري طريق الملك سعود بن عبد العزيز)، وطريق الملك فهد بن عبد العزيز «مجسم الشبكة»، وتقاطع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الظهران الجبيل، مشيراً إلى أن المشروع يرتكز على استخدام مواد ذات استدامة عالية وبالحد الأدنى من الموارد التشغيلية.



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