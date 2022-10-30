25 موقعا للأحوال المتنقلة

قدّمت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، خدماتها للرجال والنساء في 25 موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز، والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها، بمناطق الباحة والقصيم والشرقية، ونجران وعسير والمدينة المنورة والجوف وتبوك، وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

يُذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد عليهم.