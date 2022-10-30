25 موقعا للأحوال المتنقلة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها، بمناطق الباحة والقصيم والشرقية، ونجران وعسير والمدينة المنورة والجوف وتبوك، وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
يُذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد عليهم.
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