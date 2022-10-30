أمير الشرقية يدشن توسعة مطار حفر الباطن في القيصومة

واطلع أمير الشرقية على الصالات الداخلية والتجهيزات التي تم تزويد المطار بها ضمن التوسعة، ومنطقة الخدمات والمباني المساندة، ومنطقة منصات إنهاء إجراءات السفر، ومنصات الجوازات.
ونوه الأمير سعود بن نايف بحرص واهتمام القيادة على تطوير منظومة قطاع الطيران المدني ومطارات المملكة، لتواكب أحدث المواصفات العالمية، ولتكون جزءً فاعلاً من منظومة النقل التي أنيط بها تحقيق مستهدف "رؤية المملكة 2030"، لما تتمتع به المملكة من موقع إستراتيجي لتكون محوراً هاماً لربط القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة ستسهم في استيعاب الطلب المتزايد على الرحلات المحلية، والتوسع مستقبلاً ليشمل الرحلات الإقليمية، مما يسهل الوصول إلى المحافظة، إضافة إلى ما سيوفره من فرص وظيفية، واستثمارية في مختلف القطاعات.
ويتضمن مشروع توسعة مطار حفر الباطن زيادة مساحات صالة المغادرة الداخلية والدولية بنسبة 238٪ لتصبح إجمالي المساحة 2300 متر مربع، كما تم رفع عدد مقاعد انتظار المسافرين لتصل إلى 180٪، وإنشاء صالة القدوم المشتركة للرحلات الدولية والداخلية التي تبلغ مساحتها الـ 1600 متر مربع كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القيصومة لتصل إلى 367٪ سنويًا.
وسيقدم المطار خدماته لأكثر من 700 ألف مسافر خلال العام الواحد بالإضافة إلى استبدال سيور الأمتعة ورفع كفاءة أجهزة الملاحة الجوية وزيادة المناطق التجارية والمكاتب الحكومية والتي من شأنها تسهيل الخدمات على المسافرين.
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