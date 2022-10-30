50 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية

شهدت المملكة انخفاضاً في وفيات وإصابات الحوادث المرورية بمعدل يفوق 50% خلال الستة أعوام الأخيرة.

وبحسب مؤشرات السلامة المرورية، بلغت وفيات العام الماضي 4652 وفاة، بعد أن كانت الوفيات الناجمة عن الحوادث في عام 2019 تبلغ 5754 وفاة، وفق إحصاءات جديدة لـ"سلامتك" التي تعد إحدى مبادرات اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في المملكة، فيما كانت تصل عشرة آلاف وفاة بنهاية العام 2016.

وأكد الدكتور علي مليباري المختص في هندسة النقل والمرور لقناة "الإخبارية"، أن تلفيات حوادث وسائل النقل أدت إلى رفع التأمين، مضيفًا بأن العوامل التي ساهمت في انخفاض الوفيات هو انتشار الأنظمة التقنية على الشوارع، كما تم علاج المواقع الخطرة المسببة للحوادث في المملكة وهذا مؤشر إيجابي، وطالب مليباري بمراجعة نسبة مبالغ التأمين وجعلها في متناول الجميع.