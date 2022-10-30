︎ .

قرر مدرب الفريق السيد رودي غارسيا أن يكون تدريب الفريق صباح اليوم، في لعبة ” البادل ” بمشاركة جميع اللاعبين والجهاز الفني. وفي وقت سابق، كان غارسيا قد قسّم مدرب النصر رودي جارسيا اللاعبين إلى مجموعات خلال الحصة التدريبية. يذكر أن فريق النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل واحد، فيما خسر الفريق مباراة واحدة أمام التعاون. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر مران بـ”البادل”.. غارسيا يشارك لاعبي النصر في التدريبات (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.