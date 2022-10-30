︎ . المناطق_واس أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التعليم في العاصمة الصومالية مقديشيو أمس. وجدد معالي الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، معربًا عن تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا وحكومة الصومال وشعبه، ومتمنيًا عاجل الشفاء للمصابين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على مقر وزارة التعليم الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.