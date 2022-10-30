كرة الصالات للسيدات.. الهلال يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب السعودية (صور)

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حقق فريق الهلال لكرة القدم للصالات للسيدات، مساء اليوم الأحد، الفوز على نظيره الشباب بنتيجة 4-0، في منافسات دورة الألعاب السعودية.
وبتلك النتيجة، حجز الهلال صدارة المجموعة الأولى من منافسات كرة الصالات للسيدات ويتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب السعودية.
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Source akhbaar24
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