بوتين: أدعم انضمام المملكة لمجموعة “بريكس”.. وولي العهد شخصية قوية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يدعم “انضمام المملكة لمجموعة بريكس”، مشيراً إلى أنَّ بلاده “ستطور العلاقات مع الرياض”.

وأضاف بوتين، أنَّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شحصية حازمة تتمتع بقوة الشخصية، كما أنه يدعم التوازن في أسواق النفط”، مؤكدًا أن الممكلة تنمو بسرعة ووتيرة كبيرة.

وتابع: أن موسكو تدعم الممكلة في الانضمام إلى كبرى المنظمات الدولية مثل “بريكس” مشيرًا إلى أنه تم وضع الرتوش الأخيرة من أجل إعلان انضمام المملكة لمجموعة شنغهاي.

وأوضح الرئيس الروسي، أن المملكة تعد أكبر منتج للنفط في العالم،

يقوم بدور كبير في تطور المملكة من خلال الخطط والمشروعات التي ينفذها تهدف غلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد بوتين، أن لديه ثقة كبيرة في قدرة ولي العهد في تحقيق كافة الخطط التي يسعى لتحقيقها، موضحًا أن من يستهان من ولي العهد سيرى مواقف قاسية.

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Source almnatiq

