هلال تبوك يصرح : دربنا أكثر من (2300) مستفيد ومستفيدة على الإسعافات الأولية

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المناطق_تبوك

دربت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال عامي (2021-2022) م اكثر من (2300 )مستفيد ومستفيدة من برنامج سفير الحياة للإسعافات الاولية حيث كان من بينهم (185) مستفيد ومستفيدة من قسم الشئون الصحية المدرسية بتعليم تبوك .

وقال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف مياح العنزي أن هذا البرنامج يهدف الى التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة وطرق إسعافها بالشكل الصحيح والتدريب العملي على الدمى التدريبية وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (٩٩٧) وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع .

وأشاد العنزي بالتعاون القائم بين الهيئة وتعليم تبوك كما دعا الجميع بعدم التردد والمبادرة في التسجيل في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية وذلك عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني (منصة متأهب ) للإستفادة من الدورات التي تقدمها الهيئة وذلك من خلال الرابط (https://mutaaheb.srca.org.sa/ ).

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Source almnatiq

