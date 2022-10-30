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بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني (شاهد الآن)

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بث مباشر مباراة وجيرونا في ، مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في الدوي الإسباني، يترقب عشاق الملكي في مختلف أنحاء العالم مباراة المرتقبة امام جيرونا في بطولة الليجا، لمشاهدة ومتابعة الفرق قبل التوقف الدولي المقرر لنهائيات كأس العالم بقطر2022.

 

بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

ويقدم موقع “المناطق” رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، لكافة عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي لمشاهدة المباراة، ومن المقرر أرفاق رابط المشاهدة قبل بدء المباراة بدقائق.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم

مع نادي ريال مدريد على ملعب «سانتياجو برنابيو» في مباراة من العيار الثقيل تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بالتساوي مع الذي تصدر بفضل فوزه في الدقائق الأخيرة أمام فالنسيا ليلة السبت، فيما يحتل جيرونا المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، حيث حقق فوزين وتعرض لـ6 هزائم وتعادل 3 مرات.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية مباراة ريال مدريد وجيرونا مساء الأحد، عند تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سنتياجو بيرنابيو، وتنقل أحداث مباراة ريال مدريد ضد جيرونا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الحالي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports hd 1.

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Source almnatiq


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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