طائرة السيدات.. الهلال يهزم الاتحاد في دورة الألعاب السعودية

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حقق فريق كرة الطائرة للسيدات، مساء اليوم الأحد، الفوز على نظيره الاتحاد، بنتيجة 3 أشواط دون رد، في الجولة الثانية من منافسات دورة الألعاب السعودية.
وحسم الهلال الشوط الأول بنتيجة 25-10، والثاني بنتيجة 25-9، والثالث بنتيجة 25-12.
واستهل فريق كرة الطائرة بنادي الهلال مشواره في النسخة الحالية من دورة الألعاب السعوية بالفوز أمام العنقاء.
ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال نظيره الترجي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات كرة الطائرة سيدات.
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Source akhbaar24
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