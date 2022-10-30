شاهد.. أمير الشرقية يدشن توسعة مطار القيصومة بحفر الباطن

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دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم (الأحد)، توسعة مطار محافظة حفر الباطن بالقيصومة، بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن سعد، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.

واطلع أمير المنطقة فور وصوله على الصالات الداخلية والتجهيزات التي تم تزويد المطار بها ضمن التوسعة، ومنطقة الخدمات والمباني المساندة، ومنطقة منصات إنهاء إجراءات السفر، ومنصات الجوازات، منوها بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تطوير منظومة قطاع الطيران المدني ومطارات المملكة، لتواكب أحدث المواصفات العالمية.

ويتضمن مشروع توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة زيادة مساحات صالة المغادرة الداخلية والدولية بنسبة 238٪ لتصبح إجمالي المساحة 2300 متر مربع، كما تم رفع عدد مقاعد انتظار المسافرين لتصل إلى 180٪ ، وإنشاء صالة القدوم المشتركة للرحلات الدولية والداخلية التي تبلغ مساحتها الـ 1600 متر مربع كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القيصومة لتصل إلى 367٪ سنويًا.

وسيقدم المطار خدماته لأكثر من 700 ألف مسافر خلال العام الواحد بالإضافة إلى استبدال سيور الأمتعة ورفع كفاءة أجهزة الملاحة الجوية وزيادة المناطق التجارية والمكاتب الحكومية والتي من شأنها تسهيل الخدمات على المسافرين.

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Source akhbaar24

