︎ . حققت اللاعبة السعودية يارا الحقباني، مساء اليوم الأحد، بطولة البحرين الدولية للتنس ITF . وجاء تتويج يارا الحقباني بالبطولة بعد انتصارها على الروسية ايرموكوفا المصنفة الأولى بالبطولة بنتيجة (6/2 – 4/6). وكانت لاعبة التنس السعودية “يارا الحقباني” تأهلت إلى نهائي بطولة البحرين الدولية بعد انتصارها على اللاعبة الاسرائيلية ايزابيلا بنتيجة (1/6 – 0/6). وفي وقت سابقت، حققت يارا الحقباني رفقة البريطانية هيرستوفا ذهبية بطولة البحرين الدولية للتنس “زوجي” بعد الفوز على الروسية ايرموكوفا و الإسرائيلية ماريا وذلك في المجموعة الفاصلة 10 / 7 بنهائي البطولة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر يارا الحقباني تتوج ببطولة البحرين الدولية للتنس “ITF” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.