“التجارة”: 43 ألف قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي

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المناطق_واس

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 43 ألف قراءة لرصد أسعار السلع والمنتجات خلال 1,549 زيارة ميدانية لرصد الأسعار في منافذ البيع في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية الدورية التي تجاوز عددها 16 ألف جولة شملت منافذ البيع والأسواق التجارية والمستودعات والمخازن للوقوف على السلع والمنتجات، والتحقق من امتثال المنشآت بأنظمة الوزارة.

ويبلغ إجمالي السلع والمنتجات التي تخضع لعملية الرصد 280 سلعة ومنتج يتم رصدها عبر برنامج إلكتروني بواسطة مراقبي الوزارة في جميع مناطق المملكة لتتم متابعة مستويات الأسعار بدقة، واتخاذ الإجراءات الفورية في حال وجود مخالفات تجارية.

كما تستهدف الجولات الرقابية متابعة وفرة المنتجات وبدائلها المناسبة وضمان تعدد مورديها، وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلك.

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Source almnatiq

