شاهد.. مراسم مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون القصر الجمهوري

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بدأت اليوم (الأحد) مراسم الوداع الرسمية لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا.
وأظهرت مشاهد مصورة لحظة خروج الرئيس عون من مكتبه بين صفين من الرماحة، حيث صافح كبار الموظفين والمستشارين، ثم استعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، حيث تم عزف النشيد الوطني.
وينتظر بعد انتهاء مراسم الوداع الرسمية؛ أن يخاطب الجماهير المحتشدة خارج الحرم الرسمي للقصر لينتقل بعدها إلى منزله الجديد في منطقة الرابية.
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Source akhbaar24
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