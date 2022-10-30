تعليم جازان يُطلق معرض إبداع 2023 بمشاركة 60 طالباً وطالبةً

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المناطق_واس

انطلقت اليوم فعاليات معرض “إبداع” 2023م أحد مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمشاركة 60 طالباً وطالبةً من الموهوبين والموهوبات عبر مشاريعهم وبحوثهم العلمية, بحضور مدير عام الإدارة العامة للموهوبين في الوزارة الدكتورة جواهر اليوسف ونائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور نزيه العثماني ومدير عام تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

واستعرض الدكتور العثماني جهود الدولة التي سخرت فرصاً كبيرة وعززت شراكات إستراتيجية حقيقية بين وزارة التعليم وموهبة وعشرات الجامعات والمؤسسات العلمية، لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، التي أثمرت نتائجها في بحوث الطلاب والطالبات المشاركين في المعرض بمشاريع متميزة.

وأضاف أن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يسعى لنشر ثقافة الإبداع والابتكار العلمي، وتفعيل الحراك البحثي في مناطق الوطن كافة، ليصبح البحث العلمي أسلوب حياة نحو تحقيق أهداف الوطن وطموحاته.

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Source almnatiq

