إحكام: 30 يومًا على انتهاء فترة تقديم طلبات تملُّك العقارات

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات "إحكام" بأنه لم يتبقَّ سوى (30) يومًا على انتهاء فترة استقبال طلبات تملُّك العقارات، والتي تنتهي بتاريخ 5/ 5/ 1444هـ الموافق 29/ 11/ 2022م، وقالت الأمانة العامة: إنها تعمل بشكلٍ حثيثٍ على دراسة طلبات تملُّك العقارات و التأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى، و نوهت "إحكام" إلى أنَّه يشترط في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679 ) في 9/11/1387هـ ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، وألَّا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافةً إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأنَّ اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك وفقاً لقواعد و آلية عمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.



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