شكرا لقرائتكم صرف 16 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأحد، عن صرف مستحقات الدفعة العشرين من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

إجمال ما تم إيداعه

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (16,315,249) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (9,261) طناً, وذلك لعدد (29) مزارعاً.