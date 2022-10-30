شكرا لقرائتكم المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي بالصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية.

ضرورة اجتثاث الإرهاب من جذوره

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية الصومال الشقيقة أمام كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها، وتطالب بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

المملكة تجدد رفضها لكل أشكال العنف

وجددت المملكة رفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب أينما كان، كما عبرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للصومال وشعبها الشقيق.