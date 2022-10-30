شكرا لقرائتكم سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصبحت النساء مؤثرات بشكل كبير في مجال التكنولوجيا العالمية، ومن بينهن الدكتورة خلود صالح المانع، التي أصبحت رمزًا للذكاء الاصطناعي بالمملكة، وجاءت ضمن قائمة أكثر النساء تأثيرًا في مجال التكنولوجيا لعام 2023.

أفضل المؤثرات

واحتلت الدكتورة خلود قائمة أفضل 10 مؤثرات بالعالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات، لترفع راية المملكة في المحافل العالمية الدولية.

وجاء التصنيف وفقًا لعدد من الهيئات والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات، منها مؤسسة أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وسام تهديه للمملكة

وقالت الدكتورة خلود، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: تشرفت ولله الحمد بتسميتي ضمن أبرز الشخصيات النسائية القيادية عالمياً في مجال التكنولوجيا لعام 2023. وهذا الوسام أهديه لوطني.

وبكلمات مؤثرة ومعبرة، أعلنت مؤسسة Engatica القائمة، قائلة: تحقيق النساء تقدمًا سريعًا لا يمكنك حتى تخيله، إلى أن أصبحن رائدات في مجال التكنولوجيا.

وأضاف بيان المؤسسة: لتسليط الضوء على جهودهن، وضعنا قائمة تضم أفضل 50 امرأة في التكنولوجيا استطعن كسر القيود في كل مكان بالعالم.

مسيرة مشرفة

وجاءت خلود المانع ضمن التصنيف، الذي اعتمد على إحصائيات دقيقة للغاية استخدمت فيها خوارزميات مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي، من أجل الرصد وجمع المعلومات حول أكثر المقالات التي جرى تداولها.

وأشارت خلود، في حديث سابق لقناة الإخبارية، إلى أن عدد المؤثرين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي محدود رغم أهمية هذا التخصص الذي أصبح هو التوجه الذي تنتهجه كل دول العالم.

التحول الرقمي بالمملكة

وأوضحت المانع أن الحدث كان مصدر فخر بالنسبة لها، وكذلك للمملكة أيضًا أن تحصل امرأة سعودية على هذا الترتيب المتقدم في مثل هذا التصنيف العالمي، والذي ضم 4 آلاف مؤثر بالعالم.

يذكر أن خلود المانع من القلائل المتخصصين في التحول الرقمي بالسعودية، ذاك المجال الذي يشمل كلاً من تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والمدن الذكية والروبوتات.