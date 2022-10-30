شكرا لقرائتكم ضبط 6 آلاف مخالفة مبانٍ في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أسفرت جهود أمانة محافظة جدة، عن رصد 6.041 مخالفة مبانٍ، ورفع أكثر من 987 ألف متر مكعب من المخلفات، وذلك ضمن الحملة الوطنية للأمانة للحد من مخلفات البناء، التي تأتي في إطار سعي تحسين المشهد الحضري.

جهود الفرق الميدانية

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن الفرق الميدانية نفذت 4.238 زيارة ميدانية على مواقع المباني قيد الإنشاء والترميم، ورصدت خلالها عدداً من المخالفات المتنوعة.

تطبيق لائحة الجزاءات

وأضافت أمانة جدة، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، فيما استقبلت خلال فترة الحملة 11.897 بلاغاً عن مخلفات البناء، مؤكدةً استمرار جهودها في رصد الملاحظات ومباشرة البلاغات.