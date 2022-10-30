شكرا لقرائتكم أمير الشرقية يفتتح توسعة مطار القيصومة الإقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتح أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، توسعة مطار القيصومة الإقليمي بحفر الباطن بحضور سمو محافظ حفر الباطن ووزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني.

يذكر أنه تم إنشاء صالة قدوم مشتركة للرحلات الدولية والداخلية وزيادة مساحة صالة المغادرة بنسبة 238%.

ومن المتوقع بعد تدشين توسعة المطار، أن يزداد حجم النمو الاقتصادي للمنطقة، وهي ما ستجعل من حفر الباطن إحدى محطات العبور العالمي للمنطقة الشرقية.

نقلة إيجابية

وفي هذا السياق، أكد أنور الشامي، أمين غرفة حفر الباطن، أن المحافظة لديها بُعد استراتيجي مهم جدًا، وسيكون لهذه النقلة الأثر الكبير والإيجابي على القطاع الخاص بشكل عام، وتسهيل رحلات أصحاب الأعمال رجالًا وسيدات، فضلًا عن جلب العديد من الاستثمارات للمحافظة.

أهمية المطار

ويعتبر مطار القيصومة من المطارات المهمة في المملكة، إذ تأسس في عام 1962 وكان يُطلق رحلاته من حفر الباطن عاصمة الربيع إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك قبل نحو 35 عامًا، عندما كان خاصًا بنقل موظفي أرامكو السعودية.

وبعد ذلك أصبح يخدم أهالي حفر الباطن والمراكز التابعة لها بوجهات محلية.