شكرا لقرائتكم السعودية تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا حادث التدافع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لجمهورية كوريا الجنوبية إثر حادث التدافع في وسط العاصمة الكورية سيئول أثناء احتشاد الآلاف، والذي نتج عنه عددٌ من الوفيات والمصابين.

حادث التدافع الأليم

وعبرت المملكة عن خالص التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا، ولجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.