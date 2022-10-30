شكرا لقرائتكم طرح مشروع مسودة عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع “مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد” لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة – إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، وعدالة التعاملات فيه، واستمرارًا لجهوده في تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.

منتجات التمويل الاستهلاكي

وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم، أن هذه الصيغة النموذجية تشمل منتجات التمويل الاستهلاكي، والتي تهدف إلى تقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك من خلال بيان كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود، والحد من النزاعات التي تنشأ عنها.

استقبال المرئيات والملاحظات

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد” خلال (15) يومًا، علمًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لهذه الصيغة النموذجية. ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر (الرابط).