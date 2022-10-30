شكرا لقرائتكم الحصيني: أمطار متوسطة على 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أجواء معتدلة نهاراً على الشمالية والمرتفعات حار نسبياً على باقي مناطق المملكة.

أجواء معتدلة باردة فجراً

وقال الحصيني، في تغريدات عبر “تويتر”، إنه بحسب المراصد متوقع اليوم الأحد-إن شاء الله 1444/4/5هـ أجواء معتدلة إلى لباردة فجرا، مع رياح مغبرة على أجزاء من الشمالية وغرب الوسطى، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والجوف ومكة والسفوح الغربية من المرتفعات“.

وأضاف “لقد أنعم الله علينا معشر البشر نعماً نعجز عن إحصائها، من نعم الله علينا ان الشتاء لا يأتي دفعة واحدة وإنما بشكل متدرج فخلال شهرين مضت كان هناك انخفاض في الحرارة مقداره “10”مئوية بشكل متدرج من الأربعينات إلى الثلاثينيات فغلب على الأجواء الاستقرار متوقع عدم استمراره مع اقترب الشتاء“.

قلة العواصف الغبارية

وتابع الحصيني “يعني ذلك أن يأتي الشتاء بشكل ناعم على الإنسان والحيوان والنبات وهذا بدوره يخفف من معاناة الناس من ناحية الأمراض الموسمية مثل الزكام والأنفلونزا والحمى، ويعني قلة العواصف الغبارية وذلك بسبب عدم وجود فوارق حرارة، فالحمد لله على ذلك“.