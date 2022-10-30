شكرا لقرائتكم مزاد القطع الأثرية والطوابع يستقطب رجال الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد مزاد للقطع الأثرية والأنتيك والطوابع والعملات، استقطاب عشرات المهتمين من الهواة السعوديين والخليجيين والعرب الذي أقيم في متحف الدانات التراثي برئاسة الأستاذ عبدالله العديني صاحب المتحف يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022 وذلك بمدينة الدمام.

وقد امتلأت قاعة المتحف بالحضور وكانت فترة المزاد طويلة التي استمرت نحو 3 ساعات، سبق ذلك فترة المعاينة للقطع المعروضة للتأكد من مطابقتها المواصفات، وغيرها من المعطيات التي تجيز عرضها.

المزادات وجهة سياحية جاذبة

وتحدث القائمون على المزاد بمعلومات عن القطع الأثرية خلال عرضها، وأحداث متعلقة بها خصوصا الأسلحة التقليدية القديمة، حيث أكد عبدالله العديني أن المزاد حقق الأهداف المرجوة، وكشف عن حجم اهتمام شريحة واسعة من السعوديين والخليجين والعرب بالتراث والاعتزاز بماضيهم العريق، لافتا إلى أن عددا من رجال الأعمال حرصوا على الحضور مبكرا لقاعة المزاد. مؤكدا أن النجاح الكبير في التسويق والتفاعل، يشجع على إقامة مزادات لاحقة في الفترة المقبلة متى توفرت أدوات ومعطيات نجاحه.



استقطاب رجال الأعمال

من جهته، قال عبدالله الخثعمي أحد المهتمين بمجال العملات والقطع الأثرية،:” يعد هذا المجال من المجالات استقطاباً لرجال الأعمال والجهات ذات العلاقة بالعملات والقطع الأثرية، حيث يجد اهتماماً كبيراً على المستويين الداخلي والخارجي، وتقام له مزادات عالمية، يحرص على حضروها كبار الشخصيات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة.”

وأكد الخثعمي في ختام حديثه أن إقامة مثل هذه المزادات من شأنها أن تنشر ثقافة الاهتمام بالعملات والقطع الأثرية التي تعد أحد الوجهات السياحية التي تجذب المهتمين من داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن اهتمامه بهذا المجال منذ سنوات طويلة، جعله يشارك في مختلف المزادات التي تقام في هذا المجال داخلياً وخارجياً.