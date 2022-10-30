مستجدات الغزو الروسي.. تداعيات انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب تتواصل وكهرباء كييف تتعافى

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تواصلت تداعيات قرار روسيا بتعليق مشاركتها في الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، فيما بدأت محطات الكهرباء بأوكرانيا التعافي في ظل الإصلاحات التي تقوم بها سلطات كييف حالياً لمواجهة الضربـات العسكرية الروسية.

تداعيات خروج موسكو من اتفاق الحبوب

بررت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق بهجـوم مكثف بطائرات مسيرة استهدف سفناً عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن تلك العملية نفذها نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن في أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في ضمان أمن ممرات نقل الحبوب.

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية، الاتهامات الروسية، ادعاءات خاطئة لموسكو تهدف إلى تحويل الانتباه، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا “مشيـن”.

عمليات تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

نفذت روسيا وأوكرانيا أحدث عمليات تبادل أسرى الحـرب، بعدما أعاد كل من الجانبين نحو 50 أسيراً.

ونوهت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية، إلى عودة 52 محتجزاً بينهم جنود وبحارة وحرس حدود وأفراد من الحرس الوطني وأطباء.

وشددت وزارة الدفاع الروسية، على أن أوكرانيا سلمت 50 أسير حـرب بعد محادثات أجرتها مع السلطات الأوكرانية.

إمدادات الكهرباء في أوكرانيا تتعافى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إمدادات الكهرباء في أوكرانيا تتعافى بعد الهجمـات الروسية المنسقة على محطات الطاقة.

وأضاف زيلينسكي: “يوجد اليوم بالفعل عدد أقل بكثير من حالات انقطاع التيار الكهربائي؛ بسبب الطوارئ لكن لا يزال ممكناً فرض قيود في بعض المدن والمناطق، متهماً روسيا باستهداف محطات قيد الإصلاح”.



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Source akhbaar24

