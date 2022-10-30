العثور على رضيعة ميتة في حاوية قمامة بنيوزيلندا

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المناطق_د ب أ

جددت الشرطة النيوزيلندية مناشدتها لتقديم معلومات عن أم “رضيعة” تم العثور عليها فى حاوية قمامة بأوكلاند العام الماضي.

ونقلت صحيفة “نيوزيلاند هيرالد”، اليوم السبت، عن مفتش الشرطة سكوت بيرد قوله إن الشرطة لم تحقق تقدما فى تحديد هوية الرضيعة.

وأضاف سكوت أنه تم وضع ملف خاص بالحمض النووي للرضيعة… وتم تحديد مجموعة أشخاص ربما يكون لديهم خصائص نفس الحمض النووي”.

وأوضح سكوت :” بدأت الشرطة في التواصل مع بعض أفراد المجموعة، يحدوها الأمل فى حصر عدد المستهدفين منهم، وتحديد أم الرضيعة”.

وأشار سكوت إلى أن الإجراءات شملت تتبع حركة أكثر من 100 شاحنة قمامة تم إلقاء محتوياتها فى منشأة إعادة التدوير فى نفس يوم العثور على الرضيعة.

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Source almnatiq

