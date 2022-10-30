“الكهرباء” توضح اشتراطات تقديم المشترك طلب تركيب عداد مؤقت

︎ . المناطق_الرياض أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اشتراطات تقديم المشترك طلب تركيب عداد مؤقت وبينها سداد التكاليف الفعلية لذلك. وبيّنت الشركة، أن الاشتراطات تتضمن وجود رخصة بناء سارية المفعول، وتحديد موقع العدادات المؤقت والدائم، وسداد التكاليف الفعلية. ولفتت إلى أن الاشتراطات تشمل الحصول على تفويض من الجهة المعنية (حكومي/ خاص) على إيصال الخدمة الكهربائية المؤقتة باسم مقدم الطلب لمشروعهم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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