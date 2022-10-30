الفنان خالد المهنا يحيي حفلاً في درب الزلق بموسم الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن الفنان خالد المهنا سيحيي حفلاً يوم غدٍ (الإثنين)، في درب الزلق داخل بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه.
ووصل عدد زوار موسم الرياض الى مليون زائر بعد أسبوع فقط من انطلاق الفعاليات، والتي تتوزع هذا العام في 15 منطقة.
وكان مسرح أبو بكر سالم قد افتتح أبوابه بحلة جديدة لموسم الرياض 2022، حيث أحيا كل من الفنانين بهاء سلطان وتامر عاشور الحفل الأول للموسم.
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Source akhbaar24
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