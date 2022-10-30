4 إرشادات لتجنب الأمراض في فترة تقلب الأجواء

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المناطق_الرياض

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة إرشادات من أجل تجنب الأمراض في فترة تقلب الأجواء التي تزداد فيها العدوى.

وأوضحت المدينة، أن الإرشادات تشمل شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وغسل اليدين، وتناول غذاء صحي غني بالألياف والبروتينات كالخضار والفواكه والشوفان واللحوم والبقوليات.

ونوهت إلى أنها تنصح أيضاً بممارسة الرياضة بانتظام لتقوية الجهاز المناعي، والتزام مرضى الربو بالعلاجات والبخاخات الوقائية.

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Source almnatiq

