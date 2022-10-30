شكرا لقرائتكم قصة إنقاذ طفلة من الغرق بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى متابعات الخليج 365 علي المري قصة إنقاذ طفلة صغيرة من الغرق، بعد سقوطها في البحر في مدينة الجبيل.

قصة إنقاذ الطفلة

وقال علي المري، في اتصال عبر الإسكاي بي مع قناة “الإخبارية” مساء اليوم السبت: إن السياج على شاطئ البحر ارتفاعه 5 أمتار، ويبدو أن الطفلة تسلقته وسقطت في غفلة من ذويها.

وأضاف متابعات الخليج 365 المري، أن البحر عميق في هذه المنطقة، وعندما سمع صراح الطفلة وهي بعمر 5 سنوات، بادر بالإسراع نحو الصوت، واقترب من السياج فوجد طفلة سقطت من البحر، ولم يفكر دقيقة وألقى بنفسه في المياه وتمكن من إنقاذها.