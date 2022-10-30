“آل الشيخ”: لن أقبل أي عمل فني إلا المسجل به.. افتتاح “مرواس” بـ 22 استوديو عالمياً لخدمة المواهب الموسيقية

︎

.



شهدت منطقة بوليفارد رياض سيتي افتتاح أكاديمية مرواس الفنية ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ وعدد من الفنانين والفنانات.

وعبر تركي آل الشيخ عن فرحته بافتتاح الأكاديمية التي ستضم 22 استوديو عالمياً، معتبراً أن هذا المبنى فخر للموسيقى العربية، وأنه وجه المسؤولين بعدم قبول أي عمل يخص الترفيه إلا إن كان مسجلاً في مرواس.

وعبر الملحن سهم لـ “أخبار 24“، عن فرحته بافتتاح أكاديمية فنية مثل مرواس، مؤكداً أن ذلك سيغني الحالة الفنية في المملكة، ويضيف لها إضافة كبرى وتاريخية، معبراً عن فخره كمواطن سعودي بوجود صرح عظيم كمرواس.

فيما قالت الفنانة تهاني سلطان، إن الفن الغنائي في السعودية بحاجة إلى موهوبين فنياً، لافتاً إلى أن أكاديمية مرواس سوف تحقق الغاية في تخريج أسماء فنية.

وأوضح الفنان سلطان خليفة لـ “أخبار 24“، أن الفنانين كانوا يفتقدون سابقاً توفر الثقافة الفنية لعدم وجود معاهد وأكاديميات متخصصة، مضيفاً أن إنشاء مرواس سيضيف لتلك الثقافة شيئاً.

وتتمتع أكاديمية مرواس التي افتتحت مؤخراً بتوافر استوديوهات عالمية لتسجيل الصوت والصورة، تصل لنحو 22 استوديو، وورش عمل متخصصة من أجل الإنتاج الفني، إلى جانب المجلس الإبداعي.

وتوفر الأكاديمية الواقعة في بوليفارد رياض سيتي نظاماً فنياً يطمح لإثراء نواة صناعة الفن والترفيه لرفع مستوى المخرجات الإبداعية عبر امتزاج المواهب المحلية والعربية والعالمية.

وتتعزز التوقعات بأن تسهم هذه الأكاديميات في تنشئة جيل فني صاعد، فيما تطمح أكاديمية مرواس إلى أن تصل لمحطات كبرى، بدءاً من السعودية مروراً بالوطن العربي وانتهاءً بالعالم.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

