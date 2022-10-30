فروسية الأحساء تقيم حفل سباقها الثالث لموسم 1444هـ

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أقامَ ميدان فروسية الأحساء اليوم، حفلَ سباقه الثالث لموسم 1444هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، بحضور منسوبي الميدان وجمهور ومحبي رياضة الفروسية، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.

وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الست الأشواط الأولى 1600 متر ومسافة آخر شوطين 1400 متر، جاءت نتائجها كما يلي :

الشوط الأول إنتاج السعودية للخيل الرابحة من 1 – 3 عمر +4 سنوات فاز غيض للمالك والمدرب محمد الهاشم، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019 م فازت متناهض للمالك عبدالله الزين، وفاز في الشوط الثالث إنتاج السعودية مفتوح الدرجات عمر +4 سنوات جائل للمالك سعيد المخيدر، فما فاز في الشوط الرابع تقديرية إنتاج السعودية الخيل التي لم تربح عمر +4 سنوات أبوخضر للمالك حسن البراهيم، أما الشوط الخامس شوط كأس مفتوح الدرجات الخيل العربية الأصيلة عمر +3 سنوات فقد فاز بالمركز الأول لزاز العلي للمالك أبناء عبدالرحمن البراهيم، وفي الشوط السادس إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020 م حصل على المركز الأول إكليم ‏للمالك سعد الشهاب.

وجاءت نتيجة الشوط السابع إنتاج السعودية لم تربح مواليد 2019 م بفوز واقي ‏للمالك إبراهيم الشهيل، فيما جاءت نتيجة الشوط الأخير شوط كأس إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020 م بفوز القشعمان ‏للمالك فهد الحميدي.

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Source almnatiq

