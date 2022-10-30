︎
.
المناطق_واس
أقامَ ميدان فروسية الأحساء اليوم، حفلَ سباقه الثالث لموسم 1444هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، بحضور منسوبي الميدان وجمهور ومحبي رياضة الفروسية، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.
وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الست الأشواط الأولى 1600 متر ومسافة آخر شوطين 1400 متر، جاءت نتائجها كما يلي :
الشوط الأول إنتاج السعودية للخيل الرابحة من 1 – 3 عمر +4 سنوات فاز غيض للمالك والمدرب محمد الهاشم، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019 م فازت متناهض للمالك عبدالله الزين، وفاز في الشوط الثالث إنتاج السعودية مفتوح الدرجات عمر +4 سنوات جائل للمالك سعيد المخيدر، فما فاز في الشوط الرابع تقديرية إنتاج السعودية الخيل التي لم تربح عمر +4 سنوات أبوخضر للمالك حسن البراهيم، أما الشوط الخامس شوط كأس مفتوح الدرجات الخيل العربية الأصيلة عمر +3 سنوات فقد فاز بالمركز الأول لزاز العلي للمالك أبناء عبدالرحمن البراهيم، وفي الشوط السادس إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020 م حصل على المركز الأول إكليم للمالك سعد الشهاب.
وجاءت نتيجة الشوط السابع إنتاج السعودية لم تربح مواليد 2019 م بفوز واقي للمالك إبراهيم الشهيل، فيما جاءت نتيجة الشوط الأخير شوط كأس إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020 م بفوز القشعمان للمالك فهد الحميدي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر فروسية الأحساء تقيم حفل سباقها الثالث لموسم 1444هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.