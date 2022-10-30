لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل للوظائف العسكرية.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية (التجنيد الموحد) للعام 1444هـ (للجنسين)، للعمل بأفرع القوات المسلحة.

وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل للوظائف العسكرية

وكشفت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن عدة وظائف عسكرية للراغبين في التقديم مع تحديد الشروط اللازمة وموعد التقديم.

أفرع القوات المسلحة:

القوات المسلحة السعودية. القوات البرية الملكية السعودية. القوات الجوية الملكية السعودية. القوات البحرية الملكية السعودية. قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. قوة الصواريخ الاستراتيجية. الخدمات الطبية للقوات المسلحة. قيادة القوات المشتركة.

شروط التقديم على التجنيد الموحد بوزارة الدفاع:

1. الشروط الخاصة بالرجال:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .أن تتوفر في ا

التي تحددها اللائحة التنفيذية.حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص . أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.-أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

2 الشروط الخاصة بالنساء:

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.أن لا يقل سن المتقدمة عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.اجتياز المقابلة الشخصية.أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها الائحة التنفيذية.

التخصصات:1- التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس (رجال):

إدارة أنظمة الشبكات. البرمجة وعلوم الحاسب. التمريض. الجودة في التمريض. طب الطواري. مساعد طب الأسنان. تعليم التمريض. علوم بحوث تمريض. القانون. العلاقات العامة. نظم المعلومات الإدارية. الموارد البشرية. المحاسبة. علوم الحاسب الالي (تربوي). الهندسة الكهربائية. هندسة الحاسب الآلي. هندسة الإلكترونيات والاتصالات. هندسة الشبكات. هندسة المساحة. الرياضيات. الإذاعة والتلفزيون والفيلم. اللغة الإنجليزية (عام). اللغة الإنجليزية وآدابها. اللغة الإنجليزية والترجمة. التربية البدنية.

2- التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس (نساء):

إدارة أنظمة الشبكات. البرمجة وعلوم الحاسب. هندسة البرمجيات. الدعم الفني. علوم الحاسب الالي (تربوي). اللغة الإنجليزية والترجمة. اللغة العربية.التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.التصميم الداخلي. التمريض. تعليم التمريض.علوم بحوث تمريض.علم الاجتماع. الهندسة المعمارية.المحاسبة.الإدارة العامة.الموارد البشرية.إدارة الأعمال.نظم المعلومات الإدارية.القانون.الشريعة.

3- التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم (رجال):

الإدارة مكتبية.إدارة الأعمال.إدارة المستودعات. المحاسبة. إدارة أنظمة الشبكات. الدعم الفني. البرمجة وعلوم الحاسب. هندسة البرمجيات. أجهزة سمعية ومرئية. الكهرباء الإنشائية. الكهرباء الصناعية. الإلكترونيات. ميكانيكا السيارات. تبريد وتكييف الهواء. اللحام.سمكرة السيارات.دهان وتلميع السيارات. الرسم والخط.الهندسة المعمارية.هندسة الإنشاءات.هندسة الميكاترونكس. الإنشاءات المدنية. المساحة. الدفاع المدني. الصحة والسلامة المهنية. الطباعة. الإدارة الفندقية. إنتاج الطعام (الطهي). الهندسة الكيميائية. الهندسة الكهربائية. الهندسة الميكانيكية. هندسة الحاسب الالي. هندسة الإلكترونيات والاتصالات. هندسة الشبكات. هندسة الطيران. المحركات والمركبات.

3- التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم (نساء):

إنتاج الطعام (الطهي). التصميم الداخلي. المحاسبة. إدارة الخدمات الغذائية. الملابس والنسيج.– الإدارة الفندقية. التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية.اللغة الإنجليزية.

4- التخصصات المطلوبة لحملة الثانوية (رجال):

الثانوية العامة والتجارية و الثانوية الصناعية.

5- التخصصات المطلوبة لحملة الثانوية (نساء):

الثانوية العامة والتجارية.