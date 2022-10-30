انطلاق أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ31

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انطلقت اليوم بالجزائر أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، تحضيراً لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ينعقد يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب على مدار يومين، لاعتماد مشروع جدول الأعمال والنظر في مشاريع القرارات وإقرارها، فيما يتم عقد جلسة تشاورية يوم غد.

وترأس وفد المملكة نيابة عن سمو وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، كما تضمن وفد المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله البصيري، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة.

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Source almnatiq

