صمدو لـ”سبورت 24″: الأهلي قادر على العودة لدوري المحترفين.. ولاعبو الهلال متطورون عن باقي الأندية

︎

.



أعرب لاعب الأهلي السابق عبد العزيز عمر “صمدو”، عن أمنيته في رؤية الفريق مرة اخرى في دوري المحترفين، لافتا أن أهم ما يميز الهلال هو تطور لاعبيه.

وقال صمدو في تصريحات لـ” سبورت 24″:” اتمنى ان يعود الأهلي لمكانته الطبيعية، ويجب على الجمهور الا يشجع شخص لكن يجب ان يشجع الكيان”.

وأضاف:” يجب أن يكون لدى اللاعبين الروح القتالية حتى يمكنهم العودة مجددا إلى دوري المحترفين”.

وأتم: ” اللاعب السعودي لا يطور نفسه والآن في الممكلة لا يوجد إلا الهلال الذي يملك لاعبين متطورين، اتمنى من جميع الأندية ويكونوا افضل من اللاعبين المحترفين”.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

