︎
.
أعرب لاعب الأهلي السابق عبد العزيز عمر “صمدو”، عن أمنيته في رؤية الفريق مرة اخرى في دوري المحترفين، لافتا أن أهم ما يميز الهلال هو تطور لاعبيه.
وقال صمدو في تصريحات لـ” سبورت 24″:” اتمنى ان يعود الأهلي لمكانته الطبيعية، ويجب على الجمهور الا يشجع شخص لكن يجب ان يشجع الكيان”.
وأضاف:” يجب أن يكون لدى اللاعبين الروح القتالية حتى يمكنهم العودة مجددا إلى دوري المحترفين”.
وأتم: ” اللاعب السعودي لا يطور نفسه والآن في الممكلة لا يوجد إلا الهلال الذي يملك لاعبين متطورين، اتمنى من جميع الأندية ويكونوا افضل من اللاعبين المحترفين”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر صمدو لـ”سبورت 24″: الأهلي قادر على العودة لدوري المحترفين.. ولاعبو الهلال متطورون عن باقي الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.