“سكني”: وجود أرض تحت اسم المُتقدم لا يؤثر على استحقاقه للدعم

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أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن وجود أرض تحت اسم المُتقدم أو المُرفقين في طلبه لا يؤثر على استحقاق المُتقدم للحصول على الدعم السكني.

وأوضح البرنامج، أنه يعمل على تذليل سبل امتلاك المسكن الملائم وذلك بتوفير عدة حلول، مشيراً إلى أن ما يخص الدفعات تصرف للمُستفيد بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات وذلك بعد تقييم كل مرحلة تم إنجازها.

وأشار إلى أن باقات الدعم السكني خاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، حيث يمكن الاستفادة من الباقات من خلال توقيع عقد تمويلي على أحد المنتجات التالية “منتج وحدة سكنية جاهزة، ومنتج وحدة تحت الإنشاء، ومنتج البناء الذاتي”.



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Source akhbaar24

