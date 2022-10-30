%75 نموا بمبادرة الأشجار المزروعة - #عاجل

في الوقت الذي دشنت وزارة البيئة والزراعة والمياه حملة التشجير «لنجعلها خضراء»، في موسمها الثالث بمتنزه سعد الوطني بالرياض، استكملت المبادرة خلال الموسمين الماضيين زراعة نحو 20 مليون شجرة في أكثر من 500 موقع بمختلف مناطق المملكة، والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة حول المملكة.

وبلغ إجمالي عدد الأشجار المزروعة العام الماضي 11.730.304 مليون شجرة، منها 678.850 شجرة مزروعة بالمتنزهات الوطنية، و130.833 إجمالي مساحة المتنزهات الوطنية، و3.666.594 إجمالي عدد الأشجار المزروعة من المبادرة بنسبة نمو 75%، و1.166.465 إجمالي المستزرع من الفروع والشراكة المجتمعية، و6.897.245 إجمالي المستزرع من مذكرات التفاهم.

واستحوذت المنطقة الشرقية على نسبة 29% من إجمالي الأشجار المزروعة بمناطق المملكة، والتي بلغت زراعة 3.283.616 شجرة، تليها المدينة المنورة بزراعة 2.424.464 شجرة، ومكة المكرمة ثالثًا بزراعة 1.464.711 شجرة، وجازان رابعًا بزراعة 1.064.029 شجرة، وتبوك خامسًا بزراعة 816.610 شجرة.

وبلغ إجمالي مساحة المتنزهات الوطنية العام الماضي 130.833 هكتارًا، وإجمالي عدد الأشجار المزروعة 678.850 شجرة، وبلغت نسبة الغابات لمساحة اليابسة للمملكة 1.35%، وإجمالي مساحة الغابات بالمملكة 2.7 مليون هكتار.

أشجار ومتنزهات

11.730 مليون شجرة مزروعة

678.850 شجرة بالمتنزهات الوطنية

130.8 ألفا مساحة المتنزهات

%1.35 نسبة الغابات لمساحة اليابسة

%75 نمو مبادرة الأشجار المزروعة

الشرقية تتصدر الأشجار المزروعة

الأكثر أشجارا مزروعة

الشرقية: 3.2 ملايين شجرة

المدينة: 2.4 مليون شجرة

مكة: 1.4 مليون شجرة

جازان: 1.06 مليون شجرة

تبوك: 816.6 ألف شجرة