شكرا لقرائتكم خبر أسبوع الكيمياء العربي بجامعة جدة يثقف المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ختمت جامعة جدة متمثلة في كلية العلوم قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية، أمس الأول، فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء، التي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بأهمية الكيمياء في حياتنا اليومية، والتعريف بمدى حاجتنا إليها لحل كثير من المشكلات، ولتجويد وتحسين الحياة.

وشملت الفعاليات التي استمرت 5 أيام، محاضرات وورش عمل قدمتها نخبة مميزة من أعضاء الهيئة التعليمية بقسمي الكيمياء والكيمياء الحيوية، إضافة إلى معرض مصاحب للفعاليات أقيم في قاعة الجوهرة بالجامعة.

يذكر، أن قسم الكيمياء استطاع الإسهام في تحقيق تقدم ملموس لمتطلبات التصنيفات الدولية، إذ اختيرت الجامعة للمرة الأولى ضمن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الناشئة لعام 2022، كما دخلت للمرة الأولى في تصنيف التايمز للاقتصادات الناشئة لعام 2022.