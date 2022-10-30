أسبوع الكيمياء العربي بجامعة جدة يثقف المجتمع

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وشملت الفعاليات التي استمرت 5 أيام، محاضرات وورش عمل قدمتها نخبة مميزة من أعضاء الهيئة التعليمية بقسمي الكيمياء والكيمياء الحيوية، إضافة إلى معرض مصاحب للفعاليات أقيم في قاعة الجوهرة بالجامعة.يذكر، أن قسم الكيمياء استطاع الإسهام في تحقيق تقدم ملموس لمتطلبات التصنيفات الدولية، إذ اختيرت الجامعة للمرة الأولى ضمن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الناشئة لعام 2022، كما دخلت للمرة الأولى في تصنيف التايمز للاقتصادات الناشئة لعام 2022.
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