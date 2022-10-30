شكرا لقرائتكم خبر حملة توعوية للتبرع بالخلايا الجذعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح المشرف العام على الحملة أستاذ أمراض وأورام الدم المساعد بالجامعة الدكتور حسن المسعودي، أن الحملة التي استمرت 3 أيام تهدف إلى نشر الوعي عن خلايا الدم الجذعية وأهمية التبرع بها، وتسجيل الراغبين في التبرع بها مستقبلا من منسوبي وطلاب الجامعة والمجتمع المدني، وتعنى بتوعية الطلاب ونشر الوعي عن خلايا الدم الجذعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها، إضافة إلى شرح طرق التبرع بالخلايا الجذعية، وتأسيس قاعدة للراغبين بالانضمام لمشروع السجل السعودي للمتبرعين بخلايا الدم الجذعية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة نجران الحملة التوعوية والتثقيفية بأهمية التبرع بالخلايا الجذعية «سجل وأنقذ حياة»، وذلك بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية.وأوضح المشرف العام على الحملة أستاذ أمراض وأورام الدم المساعد بالجامعة الدكتور حسن المسعودي، أن الحملة التي استمرت 3 أيام تهدف إلى نشر الوعي عن خلايا الدم الجذعية وأهمية التبرع بها، وتسجيل الراغبين في التبرع بها مستقبلا من منسوبي وطلاب الجامعة والمجتمع المدني، وتعنى بتوعية الطلاب ونشر الوعي عن خلايا الدم الجذعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها، إضافة إلى شرح طرق التبرع بالخلايا الجذعية، وتأسيس قاعدة للراغبين بالانضمام لمشروع السجل السعودي للمتبرعين بخلايا الدم الجذعية.

كانت هذه تفاصيل خبر حملة توعوية للتبرع بالخلايا الجذعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.