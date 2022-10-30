شكرا لقرائتكم خبر صندوق النفقة: لا نختص بالأحكام الماضية وأجرة السكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى صندوق النفقة التابع لوزارة العدل أي علاقة له بأحكام النفقة الماضية وأجرة السكن، مؤكدا أنه يختص بأحكام النفقة المستقبلية فقط. وللاستفادة من خدماته يشترط صدور صك حكم خاص بالنفقة في المستقبل.

وأشار إلى أن عمل الصندوق لا يتضمن تقدير قيمة النفقة نهائيا، وإنما صرفها فقط، ويكون تقديرها من المحكمة المختصة.

وأوضح الصندوق أنه لا يدعم المستفيدين في حال كان المستفيد أو المحكوم عليه بدفع النفقة مقيما خارج المملكة، وأنه يتم صرف النفقة المستقبلية والموسمية (العيدان وكسوة الشتاء والصيف)، على أن تصرف النفقة بالإيداع المباشر في حساب المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة.

ولا يختص الصندوق بصرف النفقة المقدرة قبل تاريخ قبول الطلب، فيما يتم الصرف بشكل دوري من اليوم الخامس من كل شهر ميلادي. وأضاف، أن إحدى خدماته الرئيسية تولي التحصيل عن المستفيد، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.

وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وسعيا من الصندوق إلى تحقيق التكامل مع المرافق العدلية، أقام الصندوق ورش عمل عدة، بهدف التعريف بخدمات الصندوق وأهدافه ومتطلبات صرف النفقة وبحث آليات التعاون ضمن الجهات التابعة للمنظومة العدلية.

ويسعى الصندوق إلى تعزيز التواصل الخارجي مع الجهات ذات العلاقة خلال توقيع اتفاقية بين صندوق النفقة وجمعية بنيان للخدمات الاجتماعية؛ بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين.

أهداف الصندوق

